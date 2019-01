Staatsoper Hamburg sucht Geflüchtete für Inszenierung

Die Staatsoper Hamburg sucht Geflüchtete zur Mitwirkung in einer Neuproduktion von "Nabucco" von Giuseppe Verdi. Inszenieren wird die Oper der russische Regisseur Kirill Serebrennikow, der seit Sommer 2017 in Moskau unter Hausarrest steht. Premiere der Oper ist am 10. März, am Pult des Philharmonischen Staatsorchesters steht Paolo Carignani.