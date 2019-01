Mann beraubte und attackierte Ex-Frau in Wiener Innenstadt

Auf offener Straße am Universitätsring in der Wiener Innenstadt hat ein 44-jähriger Mann in der Nacht auf Sonntag seiner Ex-Frau die Handtasche entrissen und ihr Mobiltelefon geraubt. Danach attackierte er die 46-Jährige noch mit Schlägen und drohte, ihr "den Kopf abzuschneiden", bevor er schließlich flüchtete. Nach dem Täter wird gefahndet, berichtete die Polizei am Montag.