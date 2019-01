51-Jähriger bei Skirennen in OÖ schwer verletzt

Facebook

Der Mann wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber Europa 3 in den Med Campus III nach Linz geflogen. Das Skirennen wurde nach dem schweren Unfall abgebrochen.

In Kärnten ereignete sich am Sonntag ein weiterer Ski-Unfall. Ein Urlauber aus Rumänien stürzte am Klippitztörl nahe Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg) und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 61-Jährige hatte laut Polizei die Skier verkantet, stürzte, durchschlug ein Fangnetz am Pistenrand und blieb abseits der Piste liegen. Per Hubschrauber wurde er ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.