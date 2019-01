Toter bei Messerangriff in Scientology-Zentrum in Sydney

Bei einem Messerangriff in der Zentrale der Scientology-Organisation in Sydney ist am Donnerstag ein Mann getötet und ein weiterer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Männer vermutlich von einem 16-Jährigen attackiert. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wo einer von ihnen später seinen Verletzungen erlag. Das zweite Opfer erlitt demnach eine leichte Stichwunde.