Israelischer Schriftsteller Amos Oz 79-jährig gestorben

Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist am Freitag laut Medienberichten in seiner Heimat im Alter von 79 Jahren an Krebs gestorben. Der unter dem Namen Amos Klausner in Jerusalem als Sohn jüdischer Einwanderer aus der Ukraine geborene Autor war als Gründer der Friedensbewegung "Schalom Achschaw" (Frieden Jetzt) auch politisch aktiv und galt immer wieder als Kandidat für den Literaturnobelpreis.