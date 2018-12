Syrische Armee marschiert in nördlicher Stadt Manbij ein

Die syrische Armee ist am Freitag in die nördliche Stadt Manbij einmarschiert. Das teilte ein Armeesprecher im Staatsfernsehen mit. Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem die syrischen Kurden die Regierung in Damaskus um Beistand gegen die Türkei gebeten hatten.

© APA (AFP)

Die syrische Nationalflagge sei in Manbij gehisst worden. Man garantiere "volle Sicherheit für alle syrischen Bürger und andere, die sich in der Region aufhalten", teilte die syrische Armee mit. Die Truppen kämen ihrer Verpflichtung nach, die staatliche Souveränität auf dem gesamten syrischen Staatsgebiet sicherzustellen, so das Generalkommando der Armee.

Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass sich syrische Streitkräfte in der 30 Kilometer von der türkischen Grenze entfernten Stadt befinden.

Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem die syrischen Kurden die Regierung in Damaskus um Beistand gegen die Türkei gebeten hatten. "Wir laden die syrischen Regierungstruppen ein, die Kontrolle über die Gebiete zu übernehmen, die wir ihnen entzogen haben, insbesondere von Manbij, und diese Gebiete gegen eine türkische Invasion zu verteidigen", hieß es in einer Erklärung der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG).

Die YPG rechnen mit dem baldigen Beginn einer türkischen Militäroffensive. Die türkische Armee verstärkte zuletzt ihre Truppenpräsenz an der syrischen Grenze. Von Ankara unterstützte syrische Rebellengruppen schickten ihrerseits zusätzliche Kämpfer nach Manbij.

Nachdem vergangene Woche US-Präsident Donald Trump den Abzug der US-Truppen aus Syrien angekündigt hatte, hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gedroht, neben der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) auch die YPG aus der Region zu vertreiben. Die YPG kämpfen im Norden Syriens insbesondere gegen den IS und wurden dabei bisher von den USA unterstützt. Trump sieht den IS als weitgehend besiegt an.

Die Türkei sehen in den YPG wegen deren Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK eine Bedrohung. Wegen der US-Truppenpräsenz in Nordsyrien hielt sich Ankara bisher mit Angriffen zurück, der geplante Abzug der 2.000 US-Soldaten machte nun den Weg für eine Offensive frei.

Russland will unterdessen Anfang kommenden Jahres einen weiteren Syrien-Gipfel mit den Präsidenten des Iran und der Türkei einberufen. Sein Land sei an der Reihe, ein solches Treffen zu organisieren, sagte der russische Vize-Außenminister Michail Bogdanow am Freitag laut der Nachrichtenagentur Interfax. Es werde voraussichtlich in der ersten Jännerwoche stattfinden.

Das Datum hänge von den Terminkalendern der Präsidenten ab, hieß es. Im Jänner 2017 hatten die drei Staaten in der kasachischen Hauptstadt Astana Friedensgespräche gestartet, an denen Vertreter der syrischen Regierung und der Opposition teilnehmen. Russlands Präsident Wladimir Putin, sein türkischer Kollege Erdogan und der iranische Präsident Hassan Rouhani kommen zudem regelmäßig zu Syrien-Gipfeln zusammen. Moskau und Teheran unterstützen in dem Konflikt die syrische Regierung, Ankara unterstützt die Rebellen.

Beim bisher letzten Dreier-Gipfel im September in Teheran waren erhebliche Differenzen über die Zukunft der Provinz Idlib deutlich geworden, der an der türkischen Grenze liegenden letzten Rebellenbastion in Syrien. Ein für die Provinz vereinbarter Waffenstillstand wird immer wieder gebrochen.

Der von Russland, dem Iran und der Türkei überwachte sogenannte Astana-Prozess führte bisher zur Schaffung von vier "Deeskalationszonen" in Syrien, für die regionale Waffenruhen vereinbart wurden. Parallel bemüht sich die UNO seit Jahren um eine Friedenslösung für das Bürgerkriegsland, die Gespräche in Genf brachten jedoch bisher kaum Fortschritte.

Bereits am Samstag werden der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu und Verteidigungsminister Hulusi Akar in Moskau erwartet, um über die Konsequenzen des von US-Präsident Donald Trump angekündigten Truppenabzugs aus Syrien zu beraten.