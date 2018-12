Sechs Verletzte nach Wohnhausbrand in Oberösterreich

Ein Wohnhausbrand am Heiligen Abend in Enns im Bezirk Linz-Land hat sechs Verletzte gefordert. Aus unbekannter Ursache hatten im Stiegenhaus gelagerte Kartonagen und Holz Feuer gefangen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag.