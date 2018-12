Stummfilm-Relikt zu "Stille Nacht" erstmals im Fernsehen

Facebook

Gefunden wurde das 2 Minuten und 48 Sekunden dauernde Filmdokument im Filmarchiv Austria: Dabei handelt es sich um ein sogenanntes "Tonbild" aus dem Jahr 1910, das eine fantasievolle Verfilmung des "Stille Nacht"-Motivs dokumentiert. Dabei wurde ein händisch animierter Filmstreifen mit Bildern aus der Weihnachtsgeschichte mit einer Vertonung des Liedes kombiniert.

Im Filmarchiv wurde der Fund gesichert und digitalisiert. Die TV-Premiere findet am Sonntag in der "ZiB" um 17 Uhr statt, weitere Ausstrahlungen sind für 19 Uhr in "Bundesland heute" und um 19.30 Uhr in der "Zeit im Bild" in ORF 2 sowie in der "ZiB 20" in ORF eins angesetzt. Am Heiligen Abend ist das Tonbild um ca. 13.40 Uhr im Rahmen von "Licht ins Dunkel" zu sehen.