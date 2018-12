Vier Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Deutschland

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Stolberg bei Aachen (Nordrhein-Westfalen) sind am Samstag früh vier Menschen gestorben. In einem der beiden beteiligten Fahrzeuge kamen eine 42 Jahre alte Frau und ihre 16 und 17 Jahre alten Kinder ums Leben, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Kleinwagen fing nach Angaben des Sprechers nach einem Frontalzusammenstoß Feuer und brannte vollständig aus.