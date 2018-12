Zwei Vorarlberger Kinder auf Schutzweg von Pkw erfasst

Bei zwei Verkehrsunfällen auf Schutzwegen sind am Freitag in Vorarlberg drei Personen verletzt worden, darunter in Dornbirn zwei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren. In Schruns (Montafon) wurde eine 19-Jährige von einem Fahrzeug mit so großer Wucht erfasst, dass sie auf eine vier Meter entfernte Wiese geschleudert wurde. Sie erlitt schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit.