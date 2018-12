Mindestens 16 Tote bei Busunfall in Nepal

Ein Bus mit Schülern und Lehrern ist in Nepal von einer Gebirgsstraße abgekommen und mehrere Hundert Meter in die Tiefe gestürzt - mindestens 16 Menschen starben. Das teilte die örtliche Polizei am Freitag mit. Zehn weitere wurden demnach verletzt.