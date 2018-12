Kärntner Autolenkerin starb bei Frontalzusammenstoß mit Lkw

Eine 58-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ist am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Friesach (Bezirk St. Veit) ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war die Frau mit ihrem Auto auf der B317 (Friesacher Straße) aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen.