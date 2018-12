Neue Russland-Sanktionen der USA wegen Wahleinmischung

Die USA haben Sanktionen gegen mehrere Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes GRU und mehrere Unternehmen in Russland verhängt. Das US-Finanzministerium führte am Dienstag in Washington eine Reihe von Gründen für die Strafmaßnahmen an, darunter die russischen Manipulationsversuche im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016.