Leiche von vermisstem Kärntner aus See geborgen

Die Leiche eines 68-jährigen Kärntners, der voriges Wochenende nicht von einem Gasthausbesuch heimgekommen war, ist am Samstagnachmittag im Afritzer See (Bezirk Villach-Land) gefunden worden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage eine entsprechende Online-Meldung der "Kronen Zeitung". Rettungstaucher hatten den Toten am Samstag im Rahmen eines Lehrganges im See entdeckt.