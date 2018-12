Polizist stoppte Alkolenker im Flachgau mit Sprung ins Auto

Ein Polizist hat am Samstagfrüh in Hof bei Salzburg (Flachgau) mit einem beherzten Sprung in das Auto einen stark alkoholisierten Lenker gestoppt. Der betrunkene Autofahrer war gegen 7.00 Uhr einer Buslenkerin aufgefallen, weil er auf der B158 in Abersee und St. Gilgen mehrfach die Leitschienen touchiert hatte und auf die Gegenseite geraten war. Die Frau informierte die Polizei.