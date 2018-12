US-Luftschlag gegen islamistische Rebellen in Somalia

Bei einem Luftschlag gegen die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab haben US-Streitkräfte in Somalia acht Kämpfer getötet. Zivilisten seien bei dem Angriff in der Nähe von Gandarshe südwestlich der Hauptstadt Mogadischu nicht getroffen worden, teilte das US-Afrika-Kommando am Samstag mit. Der Luftschlag sei in enger Koordinierung mit der somalischen Regierung ausgeführt worden.