Kickl sieht "Politico"-Vergleich mit Bannon gelassen

Gelassen hat Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) auf einen Vergleich des US-Magazins "Politico" reagiert, das ihn mit dem US-Rechtspopulisten Steve Bannon verglichen hatte. "Ehrlich gesagt zähle ich nicht zu den Lesern dieses Magazins. Ich nehme es so, wie es ist", sagte Kickl am Donnerstag in Brüssel.