"Murer" meistnominiertes Werk für Österreichischen Filmpreis

Christian Froschs Gerichtsdrama "Murer - Anatomie eines Prozesses" führt das Feld der nominierten Werke zum Österreichischen Filmpreis 2019 mit acht Nennungen an. Auf sieben Nominierungen kommt das Historienporträt "Angelo" von Markus Schleinzers. Das ist das zentrale Ergebnis der Präsentation der am 30. Jänner im Wiener Rathaus stattfindenden Gala am Donnerstag im Ringturm.