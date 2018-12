Conte legt Juncker am Dienstag neuen Etat-Entwurf vor

Im Ringen um eine Lösung des Haushaltsstreits mit der EU will der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte einem Medienbericht zufolge am Dienstag EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen. Bei dieser Begegnung werde er Juncker einen neuen Entwurf für den Etat 2019 vorlegen, zitierte die italienische Nachrichtenagentur AdnKronos am Mittwoch den Regierungschef aus Rom.