US-Komiker Kevin Hart wird Gastgeber der Oscar-Verleihung

Der amerikanische Komiker und Schauspieler Kevin Hart (39) wird im Februar Gastgeber der Oscar-Show. "Ich freue mich sehr mitzuteilen, dass endlich der Tag gekommen ist, dass ich Gastgeber der Oscars werde", verkündete Hart am Dienstagabend (Ortszeit) auf Instagram und Twitter. Dies sei schon lange Zeit eines seiner Ziele gewesen.

© APA (AFP)

"Willkommen bei der Familie", schrieb die Oscar-Akademie in einem Tweet. Auch sie würden sich sehr freuen. Hart steht damit erstmals als Moderator der Preisgala auf der Oscar-Bühne. Der schwarze US-Comedian hat mit Trophäen-Shows aber schon Erfahrung. Zuvor etwa moderierte er die MTV Video Music Awards.

Der dreifache Vater ist aus Filmen wie "Jumanji: Willkommen im Dschungel", "Ride Along", "Der Knastcoach" oder "Central Intelligence" bekannt. Hart löst bei der Oscar-Vergabe im Februar den Komiker und Moderator Jimmy Kimmel ab, der 2017 und 2018 durch die Show führte. Die 91. Trophäen-Gala geht am 24. Februar 2019 über die Bühne. Die Nominierungen für die Academy Awards werden im kommenden Jahr am 22. Jänner verkündet.