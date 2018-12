Weniger Migranten in den Lagern im Osten der Ägäis

Die Zahl der Migranten, die auf den Inseln im Osten der Ägäis ausharren, ist zurückgegangen. In und um den sogenannten Hotspots (Registrierzentren) lebten Anfang Dezember knapp 16.000 Menschen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Statistik des Migrationsministeriums in Athen hervorging.