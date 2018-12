Russischer Schriftsteller Andrej Bitow 81-jährig gestorben

Der russische Schriftsteller Andrej Bitow ("Das Puschkinhaus", "Der Symmetrielehrer") ist am Montag im Alter von 81 Jahren in Moskau gestorben. "Bitow ist schon zu Lebzeiten ein Klassiker gewesen", schrieb das von ihm mitgegründete russische PEN-Zentrum am Dienstag in einer Würdigung. Mehrere seiner Bücher sind ins Deutsche übersetzt worden.