EU-Verkehrsminister einigten sich auf Mobilitätspaket

Die EU-Verkehrsminister haben sich am späten Montagabend in Brüssel auf das sogenannte Mobilitätspaket der EU-Kommission geeinigt, das Maßnahmen gegen Sozialdumping bei Frächtern vorsieht. Dies teilte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) am frühen Dienstagmorgen auf einer Pressekonferenz mit.