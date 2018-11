Schon 60 Hepatitis-Infektionen nach Klinik-Skandal in Bayern

Von dem Skandal um Hepatitis-C-Infektionen im Donauwörther Krankenhaus in Bayern sind inzwischen 60 Patienten betroffen. Ein Narkosearzt soll die Patienten bei Operationen in der nordschwäbischen Klinik mit der gefährlichen Leberentzündung angesteckt haben. Wie das Landratsamt Donau-Ries am Donnerstag berichtet, sei bei nun genau 60 OP-Patienten das Virus nachgewiesen worden.