Rumänien will EU-Ratsvorsitz zu "positiver Erfahrung" machen

Die rumänische Regierung gibt sich unbeirrt von den wachsenden Zweifeln an ihrer Fähigkeit, den EU-Ratsvorsitz im kommenden Halbjahr gut führen zu können. "Wir sind bereit und entschlossen, die sechs Monate der Präsidentschaft zu einer positiven Erfahrung für uns und die Kollegen in den Mitgliedsstaaten und Institutionen zu machen", sagte Innenministerin Carmen Dan am Donnerstag in Bukarest.