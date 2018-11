US-Militär tötete in Somalia sechs Al-Shabaab-Kämpfer

Die US-Streitkräfte haben mit einem Luftangriff in Somalia nach eigenen Angaben sechs Kämpfer der Terrormiliz Al-Shabaab getötet. Mit einem weiteren Angriff nahe Harardhere im Zentrum des Landes sei ein Waffenlager zerstört worden, teilte das US-Militär am Donnerstag mit. Durch die zwei Luftangriffe am Mittwoch seien keine Zivilisten verletzt oder getötet worden.