Auto raste in China vor Schule in Kindergruppe - Fünf Tote

Im Norden Chinas ist ein Auto vor einer Schule in eine Gruppe mit vielen Kindern gerast, fünf von ihnen wurden dabei getötet. 19 weitere Personen, darunter 16 Kinder, wurden verletzt, wie der chinesische Staatssender CCTV am Donnerstag berichtete. Der Vorfall ereignete sich in der Küstenstadt Huludao in der Provinz Liaoning.