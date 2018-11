50 Fahrräder von Sattelanhänger in Tirol gestohlen

Rund 50 Fahrräder sind in der Nacht auf Donnerstag von einem Sattelanhänger auf einem Parkplatz an der Brennerautobahn (A13) in Tirol gestohlen worden. Wie die Polizei berichtete, hatten die unbekannten Täter die Plane des Sattelanhängers aufgeschnitten und die Plombe bei der Tür entfernt, während der 34-jährige Lkw-Lenker in der Kabine des Führerhauses schlief.