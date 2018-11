Polizist in Graz von Sturmgewehr-Querschläger getroffen

Ein 23-jähriger Polizist ist am Mittwoch am Gelände der Landespolizeidirektion Steiermark in Graz vom Querschläger eines Sturmgewehres in den Unterschenkel getroffen worden. Ein 52-jähriger Beamter wollte das Gewehr entladen, wobei sich drei Schüsse lösten. Der danebenstehende Kollege wurde von einem Projektil getroffen. Er wurde in das UKH Graz gebracht.