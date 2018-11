Verletzter Mopedfahrer lag eine Stunde unbemerkt im Gebüsch

Fast eine Stunde lang ist ein verletzter Mopedfahrer Mittwochfrüh in Peuerbach (Bezirk Grieskichen) hilflos und unbemerkt in einem Gebüsch gelegen. Der 31-Jährige war so unglücklich gestürzt, dass er von der Straße aus nicht zu sehen war, berichtete die oberösterreichische Polizei.