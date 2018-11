Zwei Jahre Haft für Hochstaplerin in Wien

"Ich habe schäbigst betrogen, um mich in dem oberflächlichen High Society-Kreis der Wiener Innenstadt zu halten", hat eine 30-jährige Frau am Dienstag am Landesgericht gebeichtet. Ihrem Geständnis zufolge war es ihr "irrsinnig wichtig, dass man dazu gehört und am richtigen Tisch sitzt". Weil sie sich das auf Kosten anderer finanzierte, wurde sie wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs verurteilt.