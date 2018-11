Uneinigkeit bei Flüchtlingsreferentenkonferenz in Linz

"We agree to disagree" - so die Bilanz des gastgebenden oö. Landesrats Rudi Anschober (Grüne) nach der Flüchtlingsreferentenkonferenz am Freitag in Linz. In Sachen Asylwerber in Lehre, Mitsprache der Länder beim humanitären Bleiberecht und beim Wunsch nach mehr Sprachkursen gab es Dissens zwischen dem Bund und NÖ auf der einen und den übrigen teilnehmenden Ländervertretern auf der anderen Seite.