3.100 Jahre alter Bronzeschatz bei Durchsuchung aufgetaucht

Einen rund 3.100 Jahre alten Bronzeschatz hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung im November in Querfurt, Sachsen-Anhalt sichergestellt. Insgesamt handelt es sich um eine Bronzetasse, drei bronzene Anhänger sowie 94 bronzene Beschläge. "Das ist ein Opferfund, die Stücke wurden als Opfer an die Götter im Boden vergraben", so Landesarchäologe Harald Meller im Landesmuseum Halle.