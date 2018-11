Brief von Einstein für 28.400 Euro in Jerusalem versteigert

Ein Brief des Physikers Albert Einstein (1879-1955) an seine Schwester Maja ist in Jerusalem versteigert worden. Bei der Auktion am Dienstag brachte das Schreiben umgerechnet knapp 28.400 Euro ein, wie das Auktionshaus Kedem mitteilte. Wer den Brief ersteigerte, wurde zunächst nicht bekannt.