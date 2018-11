Hassverbrechen in den USA nahmen deutlich zu

Die Zahl der politisch motivierten Hassverbrechen in den USA ist im ersten Amtsjahr von Präsident Donald Trump deutlich gestiegen. Wie die US-Bundespolizei FBI am Dienstag mitteilte, wurden im Jahr 2017 insgesamt 7.175 solcher Verbrechen registriert. Das waren 1.054 mehr als im Jahr davor - was einem Anstieg von rund 17 Prozent gleichkommt.