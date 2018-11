EU in Sorge um Unabhängigkeit der Justiz in Rumänien

Das Europaparlament und die EU-Kommission sorgen sich um die Rechtsstaatlichkeit in Rumänien. Das Parlament nahm am Dienstag mit großer Mehrheit einen Text an, in dem es vor einer Schwächung der Unabhängigkeit der Justiz durch die geplante Strafrechtsreform warnt. Die EU-Kommission bemängelte Rückschritte bei der "Korruptionsbekämpfung auf höchster Ebene" und forderte die Aussetzung der Reform.