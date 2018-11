13-Jähriger starb nach Thai-Boxkampf an Gehirnblutung

Bei einem Boxkampf in Thailand ist ein 13-jähriger Schüler tödlich verletzt worden. Der Bub stürzte nach einem Schlag seines Gegners mit dem Kopf auf den Boden und zog sich dabei eine Gehirnblutung zu. In einem Krankenhaus nahe der Hauptstadt Bangkok erlag er am Montagabend seinen Verletzungen, wie das Spital am Dienstag mitteilte. Bei dem tödlichen Kampf hatte er keinen Kopfschutz getragen.