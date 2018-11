Novemberpogrome - "Light of Hope" zum Gedenken

Anlässlich der 80. Jahrestags der Novemberpogrome hat die Jugendkommission der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) am Donnerstagabend zum fünften Mal zum Gedenkmarsch "Light of Hope" aufgerufen. Bei der Abschlusskundgebung am Judenplatz sprachen neben IKG-Präsident Oskar Deutsch und Oberrabbiner Arie Folger, auch österreichische Holocaust-Überlebende, sowie Vertreter der Republik.