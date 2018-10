Drei Jahre teilbedingt für Home-Invasion in Wels

Drei Jahre Haft, zwei davon bedingt, hat am Montag ein 33-jähriger Serbe wegen der Beteiligung an einer Home-Invasion in Wels ausgefasst. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte soll das Personal für die Tat organisiert und als Fluchtfahrer fungiert haben. Die unmittelbar Ausführenden sowie der Tippgeber wurden bereits in einem früheren Prozess zu teils langen Haftstrafen verurteilt.