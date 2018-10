Polizei-Verwaltungsbedienstete wegen Veruntreuung verurteilt

Eine ehemalige Verwaltungsbedienstete der Polizeidirektion Wiener Neustadt ist am Montag am Landesgericht wegen Veruntreuung unter Ausnützung der Amtsstellung und wegen Missbrauchs der Amtsgewalt im zweiten Rechtsgang zu zwei Jahren bedingt verurteilt worden. Sie soll von 2007 bis 2013 mehr als 100.000 Euro an Strafgeldern und Gebühren eingesteckt haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.