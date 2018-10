Flüchtlingshochkommissariat schickt Angelina Jolie nach Peru

Hollywood-Star Angelina Jolie soll sich im Auftrag des UNO-Flüchtlingshochkommissariats ein Bild von der Lage venezolanischer Flüchtlinge in Peru machen. Bei ihrer dreitägigen Mission solle Jolie den Bedarf an humanitärer Hilfe für die Flüchtlinge abschätzen, erklärte das UNHCR am Sonntag.