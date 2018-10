SVP fiel in Südtirol auf neuen Tiefstand, Lega legt stark zu

Facebook

Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit 2008 und der Mandatsmehrheit vor fünf Jahren ist es somit die dritte Niederlage der SVP um Landeshauptmann Arno Kompatscher en suite. Hatte es 2013 mit 45,7 Prozent der Stimmen noch für 17 Mandate gereicht, kann die Sammelpartei jetzt nur noch 15 der 35 Sitze beschicken.

Köllensberber eroberte mit seiner gleichnamigen Liste 15,2 Prozent der Stimmen und wird mit sechs Mandataren im künftigen Landtag vertreten sein. Für die Lega gibt es vier Mandate.

Kompatscher bezeichnete das Abschneiden seiner Partei trotz der Verluste als "gutes Ergebnis". Das "primäre Wahlziel", ein Resultat über 40 Prozent einzufahren, sei gelungen, sagte Kompatscher Montag früh bei einer Pressekonferenz am Parteisitz der SVP in Bozen. Die Stimmenverluste würden aber zweifelsohne "schmerzen". "

"Südtirol hat die Mitte gehalten", beurteilte der Landeschef das Wahlergebnis, in dem sich seiner Ansicht nach keine Radikalisierung widerspiegle, so Kompatscher. Einen Rechtsruck sah der Landeshauptmann nur aufseiten der italienischen Sprachgruppe, nicht aufseiten der deutschen. Denn für die deutschsprachigen Rechtsparteien setzte es zum Teil herbe Verluste. Die Freiheitlichen sackten von 17,9 auf 6,2 Prozent ab und verloren damit beinahe zwei Drittel ihrer Wähler. Auch die Süd-Tiroler Freiheit musste Verluste hinnehmen - wenngleich geringere: Nach 7,2 Prozent im Jahr 2013 erreichte die Bewegung diesmal 6,0 Prozent.

Der italienische Innenminister und Chef der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, begrüßt die Resultate seiner Gruppierung bei den Südtiroler Landtagswahlen. "Unglaubliche Zahlen aus Südtirol", kommentierte der Minister und Vizepremier in der Nacht auf Montag. "Die Bürger fordern von der Lega, mit Kraft weiterzumachen. Für mich ist es eine Ehre, mit Mut und Entschlossenheit weiterhin den Weg des Wandels zu gehen", so Salvini. Der Lega-Chef hat in den vergangenen Tagen eine intensive Wahlkampftour in Trentino-Südtirol geführt.

Bei der Landtagswahl in Trentino, die zeitgleich zu jener in Südtirol am Sonntag stattgefunden hat, zeichnet sich derweil ein klarer Sieg der rechten Regierungspartei Lega ab. Nach einem ersten Trend erobert die Lega mit 35 Prozent der Stimmen Platz eins, gefolgt von der Demokratischen Partei (PD) mit 14 Prozent und der Regionalpartei Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT) mit 13 Prozent. Die Fünf Sterne-Bewegung muss sich mit 7 Prozent der Stimmen begnügen.

Bei den Bewerbern um den Posten des Landeshauptmannes ist der Spitzenkandidat Maurizio Fugatti mit 46 Prozent der Stimmen klar vorn, gefolgt vom Mitte-links-Kandidaten, Giorgio Tonini (30 Prozent) der Stimmen. Der bisher regierende Landeshauptmann Ugo Rossi muss sich mit 9 Prozent der Stimmen begnügen.