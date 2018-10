212 Verkehrsunfälle durch Nebel im Vorjahr

Bei 212 Verkehrsunfällen im Nebel sind in Österreich im vergangenen Jahr 291 Menschen verletzt worden und fünf Personen ums Leben gekommen. Rund 70 Prozent der Nebelunfälle 2017 ereigneten sich laut Statistik Austria auf Landstraßen im Freiland und 83 Prozent in den Monaten Oktober bis Jänner. Vor dieser erhöhten Gefahr warnte der ÖAMTC am Freitag.