Perus Oppositionsführerin Fujimori wieder auf freiem Fuß

In Peru ist Oppositionsführerin Keiko Fujimori nach einer Woche in Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß. Ein Berufungsgericht ordnete am Mittwoch die Freilassung der 43-Jährigen sowie weiterer Verdächtiger an, die wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden waren. Gründe für die Entscheidung wurden nicht genannt, auch keine Angaben zum Fortgang des Verfahrens gegen die Politikerin.