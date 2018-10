Brand in Mehrparteienhaus - Wohnungen evakuiert

In Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag ein Brand in einem fünfstöckigen Mehrparteienhaus ausgebrochen. Mehrere Wohnungen wurden evakuiert, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage Medienberichte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.