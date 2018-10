Kleinbus-Insassen bei Unfall in Griechenland verbrannt

Im Norden Griechenlands sind alle elf Insassen eines mutmaßlich illegalen Flüchtlingstransporters bei einem Verkehrsunfall verbrannt. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer des Wagens am Samstag auf dem Weg nach Thessaloniki, als er in der Nähe von Kavala frontal mit einem Lastwagen kollidierte. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand, der Lkw-Fahrer konnte sich unverletzt retten.