EGMR: Russland muss Pussy Riot Entschädigung zahlen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Russland in zwei prominenten Fällen zu Entschädigungszahlungen verurteilt. Demnach wurden im Prozess gegen drei Mitglieder der Protest-Punk-Band Pussy Riot nach einer Aktion in einer Moskauer Kirche deren Menschenrechte verletzt. Zudem sei die Aufklärung des Mordes an der Journalistin Anna Politkowskaja mangelhaft gewesen.