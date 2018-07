Bogner-Strauß erwartet baldige Lösung bei Kinderbetreuung

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) erwartet "sehr bald eine positive Lösung" in Sachen Kinderbetreuung. Vor Beginn des EU-Agrarrats in Brüssel, bei dem sie in Vertretung von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) den Ratsvorsitz innehat, sagte Bogner-Strauß am Montag, die "nächsten Verhandlungen folgen in den nächsten Wochen".