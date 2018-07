Erdbeben der Stärke 4,4 im süditalienischen Kalabrien

Ein Erdstoß der Stärke 4,4 hat am Samstagfrüh in Süditalien Angst unter der Bevölkerung ausgelöst. Das Erdbeben hatte sein Epizentrum vor der Küste der Kleinstadt Tropea, einem renommierten Badeort in der Region Kalabrien, in dem sich zurzeit viele Touristen aufhalten, teilte das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) mit.