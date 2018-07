Ein Toter und 20 Verletzte bei Flugzeugunglück in Südafrika

Bei einem Flugzeugunglück in Südafrika ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Rund 20 weitere seien verletzt worden, erklärte ein Sprecher des Rettungsdienstes ER24. Das Flugzeug verunglückte am Dienstag in der Nähe des Flughafens Wonderboom der Hauptstadt Pretoria. Lokale Medien sprachen von einem Crash nach dem Abheben der Maschine. Die genauen Umstände des Unglücks sind unklar.